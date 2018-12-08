2018-12-08T08:21:47+03:00
Происшествия

В Марксовском районе за пьяной женщиной-водителем устроили погоню со стрельбой

В результате задержания женщина на иномарке вылетела в кювет
Тимур Гадеев
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Накануне в Марксовском районе, на автодороге «Маркс - Энгельс» Полицейские устроили погоню за пьяной женщиной-водителем. После предупредительных выстрелов полицейские открыли огонь по колесам.

- В 20:40 при остановке автомобиля с неработающей фарой, 41-летняя женщина-водитель на Sephia Shuma требование проигнорировала. После чего сотрудник ГИБДД в ходе преследования, у села Бобровка для остановки автомобиля применил табельное оружие ПМ. Полицейский произвел 2 выстрела в воздух и 6 выстрелов по колесам автомашины, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

После выстрелов женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет. В результате ДТП преследуемая не пострадала и была задержана. Материалы дела об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии передано в суд. Машину отбуксировали на штрафстоянку.

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