2018-12-08T08:21:47+03:00
Происшествия

В Марксовском районе за пьяной женщиной-водителем устроили погоню со стрельбой

В результате задержания женщина на иномарке вылетела в кювет
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в Марксовском районе, на автодороге «Маркс - Энгельс» Полицейские устроили погоню за пьяной женщиной-водителем. После предупредительных выстрелов полицейские открыли огонь по колесам.

- В 20:40 при остановке автомобиля с неработающей фарой, 41-летняя женщина-водитель на Sephia Shuma требование проигнорировала. После чего сотрудник ГИБДД в ходе преследования, у села Бобровка для остановки автомобиля применил табельное оружие ПМ. Полицейский произвел 2 выстрела в воздух и 6 выстрелов по колесам автомашины, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

После выстрелов женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет. В результате ДТП преследуемая не пострадала и была задержана. Материалы дела об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии передано в суд. Машину отбуксировали на штрафстоянку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский гордеп встретилась с жителями поселка Северный
Опубликовано фото и видео после взрыва автобуса в Балаково
Панков: Совет руководителей фракций помогает эффективно решать проблемы регионов
В Вольском районе дотла выгорел жилой дом
В Саратове 3 часа тушили дом на Мясницкой
В Балаково за тест на наркотики требуют 2000 рублей
В Саратове пьяный на BMW сбил девушку и въехал в выставочный трамвай
В Саратове избили и ограбили продавщицу магазина продуктов
В Саратовской области ожидается облачная суббота
В Саратовской области погиб водитель снегохода
В ДТП в Энгельском районе погиб мужчина
Саратовский магазин «Трава» ищет мужчину в розовой куртке
Вечером в Энгельсе водитель Chevrolet Lanos врезался в столб
Следователи СК проводят проверку по факту истязания младенца в Балакове