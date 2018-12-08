2018-12-08T07:39:49+03:00
Происшествия

В ДТП в Энгельском районе погиб мужчина

Пострадавший госпитализирован
Тимур Гадеев
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Сегодня ночью в Энгельском районе, на трассе Энгельс-Ершов водитель RAV 4 врезался в ГАЗель. В результате водитель иномарки погиб, водитель ГАЗели госпитализирован.

- В 03:45 в Энгельском районе, в районе поселка карл Маркс, произошло ДТП с двумя автомобилями. В результате столкновения мужчина примерно 25-30 лет погиб на месте, второй мужчина 31 года госпитализирован в Энгельскую городскую больницу, – рассказали «КП-Саратов» в Саратовском областном центре медицины и катастроф.

По факту ДТП проводится проверка.

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