Саратовский магазин «Трава» ищет мужчину в розовой куртке
Он украл тыквенное масло
В Саратове обокрали магазин "Трава".
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Магазин здорового питания «Трава» объявил в розыск мужчину в розовой куртке.
Как рассказали «КП-Саратов» в магазине, 6 декабря неизвестный мужчина украл с полки тыквенное масло и кедровую пасту. Сумма ущерба составила 2,5 тыс. рублей.
По данному факту начата проверка. Поиск ведется с помощью записи видеонаблюдения, которая запечатлела злоумышленника.
В Саратове обокрали магазин "Трава".