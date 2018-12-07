2018-12-07T22:52:00+03:00
Происшествия

Саратовский магазин «Трава» ищет мужчину в розовой куртке

Он украл тыквенное масло
Екатерина Семенова
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В Саратове обокрали магазин "Трава".

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Магазин здорового питания «Трава» объявил в розыск мужчину в розовой куртке.

Как рассказали «КП-Саратов» в магазине, 6 декабря неизвестный мужчина украл с полки тыквенное масло и кедровую пасту. Сумма ущерба составила 2,5 тыс. рублей.

По данному факту начата проверка. Поиск ведется с помощью записи видеонаблюдения, которая запечатлела злоумышленника.

В Саратове обокрали магазин "Трава".

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