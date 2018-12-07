2018-12-07T22:13:49+03:00
Происшествия

Следователи СК проводят проверку по факту истязания младенца в Балакове

Решается вопрос об изъятии ребенка из семьи
Тимур Гадеев
Поделиться:
Комментарии: comments9
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

Следователи Балакова начали доследственную проверку по факту истязания матерью своего новорожденного ребенка.

- По предварительным данным, в октябре 2018 года 21-летняя жительница Балакова после ссоры с супругом, желая отомстить ему за то, что он игнорировал ее телефонные звонки, вынесла на балкон квартиры находившуюся в детской люльке дочь, которая была без одежды. Поставив колыбель на пол, женщина сфотографировала малышку и отправила фото ребенка мужу, изложив в смс угрозы, что он видит девочку в последний раз, так как вследствие низкой температуры воздуха она может замерзнуть. Затем мать занесла младенца в жилище, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Девочку осмотрели медики, в госпитализации она не нуждается. Начата доследственная проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

Выясняются характеристики родителей ребенка, их род занятий, социальное и материальное положение, сведения о выполнении родительских обязанностей. Будет решен вопрос о целесообразности изъятия младенца из семьи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера