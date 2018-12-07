7 Дек. 20:02 2018-12-07T22:13:49+03:00

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Следователи Балакова начали доследственную проверку по факту истязания матерью своего новорожденного ребенка.

- По предварительным данным, в октябре 2018 года 21-летняя жительница Балакова после ссоры с супругом, желая отомстить ему за то, что он игнорировал ее телефонные звонки, вынесла на балкон квартиры находившуюся в детской люльке дочь, которая была без одежды. Поставив колыбель на пол, женщина сфотографировала малышку и отправила фото ребенка мужу, изложив в смс угрозы, что он видит девочку в последний раз, так как вследствие низкой температуры воздуха она может замерзнуть. Затем мать занесла младенца в жилище, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Девочку осмотрели медики, в госпитализации она не нуждается. Начата доследственная проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

Выясняются характеристики родителей ребенка, их род занятий, социальное и материальное положение, сведения о выполнении родительских обязанностей. Будет решен вопрос о целесообразности изъятия младенца из семьи.