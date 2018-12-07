2018-12-07T20:20:45+03:00
Происшествия

Следователями СК проводится проверка по факту истязания младенца в Балаково

Решается вопрос об изъятии ребенка из семьи
Тимур Гадеев
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Следственный отдел по городу Балаково начал доследственную проверку по факту истязания матерью своего новорожденного ребенка, заведомо находящегося для нее в беспомощном состоянии.

- По предварительным данным, в октябре 2018 года 21-летняя жительница Балаково после ссоры с супругом, желая отомстить ему за то, что он игнорировал ее телефонные звонки, вынесла на балкон квартиры находившуюся в детской люльке новорожденную дочь, которая была без одежды. Поставив люльку на пол, женщина сфотографировала малышку и направила фото ребенка мужу, изложив в смс-сообщении угрозы о том, что он видит ребенка в последний раз, так как вследствие низкой температуры воздуха она может замерзнуть. Затем женщина занесла ребенка в жилище, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку осмотрели медики и в госпитализации она не нуждается. Начата доследственная проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.

Выясняются характеристики на родителей ребенка, их род занятий, социальное и материальное положение, сведения о полноте выполнения ими родительских обязанностей по отношению к дочери. С учетом собранной информации будет решен вопрос о целесообразности изъятия ребенка из семьи.

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