В 2019 году в регионе увеличится количество мест в детских садах

7 Дек. 16:45 2018-12-07T16:57:43+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью ГТРК Саратов рассказал о перспективах строительства в области новых детских садов.

Ответственный секретарь областного отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова рассказала, чем такие инициативы важны для Саратовской области.

- Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что 2019 год для Саратовской области будет ответственным. И это действительно так – будут реализованы проекты, касающиеся самого важного, что есть в жизни людей – их детей! Предстоит построить с нуля или увеличить площади 28 детских садов, из которая большая часть – 22 объекта – будет расположена в Саратове и Энгельсском районе.

С радостью отмечу, что предусмотрены мероприятия по сокращению очередности для детей до трех лет. В областном отделении Национальной родительской ассоциации давно уже отмечают дефицит ясельных мест в детских садах. Есть родители, которые хотят выйти на работу, не дожидаясь достижения ребенком возраста трех лет – появление ясельных мест очень поможет таким семьям.

Очень важно, что Вячеслав Викторович уделяет особое внимание необходимости контроля за качеством строительства, строгим соблюдением сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Думаю, что все родители с ним солидарны – хочется, чтобы наши дети всегда были обеспечены самым лучшим. Замечательно, что в нашей области появится такое большое количество дошкольных учреждений, потому что семьи действительно в них нуждаются! — отметила Наталья Кривенцова.