2018-12-07T16:38:39+03:00
Недвижимость

Дольщики «Миргород» и «Бриз» в Саратове год не платят конкурному управляющему

Они не могут договориться из-за нескольких сотен рублей
Александр Уриевский
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Дольщики домов ЖК «Миргород» на улице Зерновая ООО «Миал-Девелопмент»и ЖК жк «Бриз» на 4-м Чернышевском проезде не могут создать ЖСК до тех пор, пока не выплатят зарплату арбитражному управляющему Храмову.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания по проблемным домам, сумма составляет — 525 тыс. рублей. Почти две сотни дольщиков «Миргород» и 48 дольщиков «Бриз» не могут прийти к согласию и разделились на две группы.

Большая часть хочет выплачивать равные суммы, а другие — пропорционально долям в ЖК. При этом разница составляет несколько сотен рублей.

На этой почве они не могут придти к одному решению, а управляющий остается без зарплаты уже год. Это возмутило многих в зале заседания в правительстве. Депутат Госдумы Татьяна Касаева пообещала, что в ближайшее время «вопрос решим».

- Запрем их в одной комнате и пока белый дым не пойдет. И не примут единое решение — не выпустим, — вспомнила о выборах Папы Римского Татьяна Касаева.

Сам конкурсный управляющий заметил, что делает все возможное для передачи имущества в ЖСК в рамках конкурсного производства. По его словам, все претензии к нему со сторон дольщиков начались с тех пор, как он попросил выплатить ему зарплату

- У нас многое останавливается, когда дело доходит до денег, — заметил губернатор Валерий Радаев и предложил конкурсному управляющему запастись терпением.

Радаев также напомнил дольщикам-спорщикам, что в следующем году в области будут строиться 30 крупных объектов, на которые федеральный бюджет выделяет 20 млрд рублей.

- Мы входим в нацпроект, только детских садов новых будем строить 28 штук. Вы представляете, какая это будет нагрузка на строительный комплекс? — предупредил о возможных проблемах с инвесторами глава региона.

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