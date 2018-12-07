В Ленинском районе автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-07T16:32:15+03:00

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Сегодня, 7 декабря, на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Дубовикова автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб.

- По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Ехать в больницу он отказался, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

На месте работала дорожная инспекция. Обстоятельства аварии уточняются.