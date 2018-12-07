В Энгельсе горел автомобильный завод

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-07T16:27:36+03:00

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Сегодня, 7 декабря, на территории 9-го Центрального автомобильного ремонтного завода произошел пожар. Огнеборцы незамедлительно выехали на проспект Фридриха Энгельса, 205.

- По предварительным данным, сначала вспыхнула кровля здания. Прибывшие пожарные в кратчайшее время ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

На месте работали пожарные, энгельсские спасатели, сотрудники «скорой помощи», газовой службы.

Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.