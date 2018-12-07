2018-12-07T16:06:43+03:00
Происшествия

В Энгельсе горел балкон пятиэтажки

Огонь не успел перекинуться на другие квартиры
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 декабря, в одной из пятиэтажек в Энгельсе-1 горела квартира.

- По предварительным данным, причиной возгорания стал хлам на балконе. Пожарные не дали огню перекинуться на соседние квартиры, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Прибывшие пожарные и спасатели эвакуировали жильцов. В результате возгорания никто не пострадал.

На месте работали пожарные, энгельсские спасатели, сотрудники «скорой помощи», газовой службы. Выясняются причины возникновения пожара.

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