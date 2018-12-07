В Энгельсе горел балкон пятиэтажки
Огонь не успел перекинуться на другие квартиры
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Сегодня, 7 декабря, в одной из пятиэтажек в Энгельсе-1 горела квартира.
- По предварительным данным, причиной возгорания стал хлам на балконе. Пожарные не дали огню перекинуться на соседние квартиры, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
Прибывшие пожарные и спасатели эвакуировали жильцов. В результате возгорания никто не пострадал.
На месте работали пожарные, энгельсские спасатели, сотрудники «скорой помощи», газовой службы. Выясняются причины возникновения пожара.