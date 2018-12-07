До конца года планируется сдать 10 проблемных домов в Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-07T16:00:20+03:00

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На совещании с обманутыми дольщиками Саратова была рассмотрена ситуация с несколькими проблемными домами.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», дом «БИОС» на улице Горького и Бахметьевской планировался к сдаче в конце 2018 года, однако этого, видимо, не случится. На встрече было заявлено только о том, что инвестор, который собирается достроить дом, готов полностью выкупить все квартиры у собственников. О сроках ничего сказано не было.

ЖСК «Победа» на углу Чапаева и Зарубина обещано сдать до конца года, подрядчиком там выступает компания депутата облдумы Леонида Писного. Жильцы попросили выделить им компенсационный участок, чтобы снизить затраты инвестора достройки. Им объяснили, что жильцам не дают такие участки, с инициативой должна обратиться компания инвестор. Но пока такого обращения нет.

- Будет с вас ответственность, так не пойдет, вы чего? Дом в такой высокой степени готовности, а что ж с остальными будет? — спросил губернатор Валерий Радаев у министра строительства Дмитрия Тепина по поводу того, что на ЖСК «Строитель» работы не идут. Подрядчика предыдущего убрали, как не справившегося, а нового так и не нашли.

Дом «Феникс-С» на Бардина, 10 будет сдан компанией Писного не в этом году и не в первом квартале 2019, а к 1 мая.

Кроме того, было отмечено, что «подвис» и не будет достроен дом на улице Майская в поселке Жасминный, там требуется перепланировка верхних этажей, работы остановлены.

В ЖСК «Реалист», который по замечанию чиновников ранее назывался «Оптимист», при определенных условиях успеют закончить все работы до конца года.

ЖСК «Звезда» будет сдан до конца года, это подтвердили и сами дольщики.

Также успешно завершаются все работы в Балаково, на доме №3 в микрорайоне 3г. Глава района Александр Соловьев пригласил всех на новоселье к новому году. На этом ЖСК «Возрождение» также работали строители АО «Саратовоблжилстрой» Писного.

Всего, по словам министра Тепина, к концу года сдадут 10 проблемных домов. Радаев предупредил министра, чтобы не было внезапных переносов сроков, по типу «ой, не получилось».