СГЮА организовала всероссийскую конференцию первокурсников

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-07T15:50:36+03:00

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7 декабря в стенах Саратовской государственной юридической академии состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция первокурсников «Конституция Российской Федерации – основа правовой системы современности», посвященная 25-летию Конституции РФ.

В мероприятии приняло участие более 180 студентов из разных городов России: Москвы, Волгограда, Владимира, Махачкалы, Самары, Саратова и других.

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Пленарное заседание конференции традиционно стартовало в Саратовской областной думе, на котором от имени ректора Саратовской государственной юридической академии, профессора, депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова выступил проректор по научной работе СГЮА, профессор Евгений Вавилин, который пожелал участникам активной и конструктивной работы и отметил исключительную роль Конституции не только в становлении и совершенствовании российской правовой системы, но и в воспитании будущих правоведов.

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Напутственные слова и пожелания успехов в их будущей научной и профессиональной деятельности студентам также адресовали старший помощник прокурора Саратовской области Иван Гусев, председатель Общественной палаты Саратовской области, Заслуженный юрист РФ Александр Ландо, заместитель председателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Сергей Каплин.

- Поздравляю с вашим первым шагом в научную деятельность. Неслучайно, что конференция проходит в Саратове на базе Саратовской государственной юридической академии, которая по праву считается ведущей кузницей юридических кадров в России. Сегодня у вас есть прекрасная возможность поучиться и поработать с именитыми учеными и услышать актуальные доклады на правовую тематику, – отметил в своем выступлении Иван Гусев.

В рамках пленарного заседания с докладами по самым актуальным проблемам современной юридической науки выступили депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, профессор кафедры гражданского процесса СГЮА Анастасия Чекмарева, а также студенты Института магистратуры и старших курсов академии.

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Первокурсники приняли участие в работе шести секций, модератором одной из которых стал профессор из Университета Центральной Флориды (США) Кеннет Рейнольдс.

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Материалы научного мероприятия будут опубликованы в электронном сборнике и размещены на сайте академии сгюа.рф.