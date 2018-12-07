2018-12-07T15:57:22+03:00
Общество

В Мирном переулке столкнулись две иномарки

Из-за этого перестали ходить трамваи трех маршрутов
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 декабря, в Саратове перестали ходить трамваи маршрутов №№3, 9, 10, 11.

- «Тройка» от 6-й Дачной следует с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и поселка Октябрьский следуют только до Детского парка. Сесть на эти трамваи можно у остановки «Детский парк», — сообщили в профильном паблике.

Как говорят очевидцы, причиной этого стало столкновение двух легковушек на трамвайных путях — Mazda 6 и Nissan.

Последний выезжал с Мирного переулка в сторону Советской улицы, а Mazda поворачивала по рельсам на Советской.

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