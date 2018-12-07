2018-12-07T15:57:22+03:00
Общество

В Мирном переулке столкнулись две иномарки

Из-за этого перестали ходить трамваи трех маршрутов
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 декабря, в Саратове перестали ходить трамваи маршрутов №№3, 9, 10, 11.

- «Тройка» от 6-й Дачной следует с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет. №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и поселка Октябрьский следуют только до Детского парка. Сесть на эти трамваи можно у остановки «Детский парк», — сообщили в профильном паблике.

Как говорят очевидцы, причиной этого стало столкновение двух легковушек на трамвайных путях — Mazda 6 и Nissan.

Последний выезжал с Мирного переулка в сторону Советской улицы, а Mazda поворачивала по рельсам на Советской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователями СК проводится проверка по факту истязания младенца в Балаково
Министра природных ресурсов подозревают в списании 35 млн рублей
Дмитрий Олейник: Володин прилагает максимальные усилия, чтобы помочь людям
В отношении министра экологии Саратовской области возбуждено уголовное дело
Энгельс встал в пробке
Проблемный дом «Новострой-21» в Энгельсе будет достраивать «надежный застройщик»
В 2019 году в регионе увеличится количество мест в детских садах
Ночью улицы Саратова от снега будут убирать более 120 единиц спецтехники
Дольщики «Миргород» и «Бриз» в Саратове год не платят конкурному управляющему
В Ленинском районе автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб
В Энгельсе горел автомобильный завод
В Энгельсе горел балкон пятиэтажки
До конца года планируется сдать 10 проблемных домов в Саратовской области
СГЮА организовала всероссийскую конференцию первокурсников
Депутаты Госдумы не смогли прийти на совещание по обманутым дольщикам в Саратове
В 2019 году в Зональном построят канализационную станцию
В Пугачеве почтили память героя России Виктора Тюрикова
Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию
Саратовцы заняли первые места на Кубке России по кикбоксингу
Саратовский гордеп встретился с горожанами в школе №95