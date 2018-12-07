Депутаты Госдумы не смогли прийти на совещание по обманутым дольщикам в Саратове
В правительстве Саратовской области сегодня проходит традиционное совещание по проблемам обманутых дольщиков.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», рассматриваются две группы дольщиков — дома которых должны ввести до конца 2018 года и 12 строек нескольких компаний, аффилированных арестованному за мошенничество Алексею Абасову.
На совещании рабочей группы председательствует губернатор Валерий Радаев. Многих депутатов Госдумы, областного парламента, в том числе спикера облдумы на сегодняшней встрече нет — они в составе делегации находятся на съезде «Единой России».
Вместо мэра Михаила Исаева по саратовским объектам докладывает замглавы администрации Антон Корнеев.