Депутаты Госдумы не смогли прийти на совещание по обманутым дольщикам в Саратове

7 Дек. 15:29 2018-12-07T15:59:07+03:00

Они отправились в Москву на съезд «Единой России»

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В правительстве Саратовской области сегодня проходит традиционное совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», рассматриваются две группы дольщиков — дома которых должны ввести до конца 2018 года и 12 строек нескольких компаний, аффилированных арестованному за мошенничество Алексею Абасову.

На совещании рабочей группы председательствует губернатор Валерий Радаев. Многих депутатов Госдумы, областного парламента, в том числе спикера облдумы на сегодняшней встрече нет — они в составе делегации находятся на съезде «Единой России».

Вместо мэра Михаила Исаева по саратовским объектам докладывает замглавы администрации Антон Корнеев.