2018-12-07T15:28:10+03:00
Недвижимость

В 2019 году в Зональном построят канализационную станцию

Это нужно для качественного водоотведения строящихся домов
Ольга Муравлёва
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Инвестиционная программа ООО «КВС» на 2019 год включает в себя масштабную реконструкцию сетей и сооружений водокомплекса. В Саратове также начнется строительство канализационной насосной станции в поселке Зональный.

- В Волжском районе ведется активное строительство. Уже заселены различные микрорайоны, например, «Иволгино», «Образцово» и другие. Застройка приводит к значительному увеличению потребления коммунальных ресурсов. Водоотведение района обеспечивает построенная в 2016 году канализационная насосная станция «Иволгино». Стоки транспортируются в действующую КНС в районе «Ленты», которая не позволяет принять дополнительный приток сточных вод от новых абонентов, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Чтобы обеспечить условия для подключения к централизованной системе водоотведения новые дома и объекты соцсферы было принято решение построить канализационную насосную станцию «Зональная».

Она будет оснащена современным оборудованием. Объем принимаемых стоков увеличится в среднем более чем на 320 м3/ч. Это обеспечит гарантированное водоотведение существующих и строящихся объектов.

Посредством интеграции системы управления КНС с существующей системой телеметрии предприятия диспетчерская служба компании получит возможность осуществлять контроль и управление объектом.

Ожидается, что реализация этого мероприятия улучшит экологическую обстановку в городе и повысит качество обслуживания потребителей. К строительству планируется приступить в конце 2018 года.

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