2018-12-07T15:28:10+03:00
Недвижимость

В 2019 году в Зональном построят канализационную станцию

Это нужно для качественного водоотведения строящихся домов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инвестиционная программа ООО «КВС» на 2019 год включает в себя масштабную реконструкцию сетей и сооружений водокомплекса. В Саратове также начнется строительство канализационной насосной станции в поселке Зональный.

- В Волжском районе ведется активное строительство. Уже заселены различные микрорайоны, например, «Иволгино», «Образцово» и другие. Застройка приводит к значительному увеличению потребления коммунальных ресурсов. Водоотведение района обеспечивает построенная в 2016 году канализационная насосная станция «Иволгино». Стоки транспортируются в действующую КНС в районе «Ленты», которая не позволяет принять дополнительный приток сточных вод от новых абонентов, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Чтобы обеспечить условия для подключения к централизованной системе водоотведения новые дома и объекты соцсферы было принято решение построить канализационную насосную станцию «Зональная».

Она будет оснащена современным оборудованием. Объем принимаемых стоков увеличится в среднем более чем на 320 м3/ч. Это обеспечит гарантированное водоотведение существующих и строящихся объектов.

Посредством интеграции системы управления КНС с существующей системой телеметрии предприятия диспетчерская служба компании получит возможность осуществлять контроль и управление объектом.

Ожидается, что реализация этого мероприятия улучшит экологическую обстановку в городе и повысит качество обслуживания потребителей. К строительству планируется приступить в конце 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера