2018-12-07T14:25:04+03:00
Общество

Саратовцы заняли первые места на Кубке России по кикбоксингу

Они обошли 500 спортсменов из 26 регионов нашей страны
Дарья Вострикова
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Саратовский спортсмен Саид Магомедов стал обладателем Кубка России 2018 года в весовой категории до 67 кг.

Еще один саратовский спортсмен, Егор Фролов, взял «золото» в весовой категории до 54 кг среди юношей 15-16 лет на Всероссийском турнире памяти мастера спорта международного класса Елены Логунковой.

Как сообщили «КП-Саратов» в Министерстве молодежной политики и спорта области, за звание лучших приехали побороться 500 спортсменов из 26 регионов страны. Победители Кубка России по кикбоксингу в дисциплинах «К1» и «Фулл-контакт» и Всероссийского турнира памяти мастера спорта международного класса Елены Логунковой среди юношей будут зачислены в сборную России.

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