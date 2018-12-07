В Ленинском районе снесут стоянку на Молодежном проезде
Она находится в охранной зоне линии электропередач
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В Ленинском районе снесут автостоянку и пункт охраны на Молодежном проезде, 8.
- Установлено, что стоянка находится в охранной зоне высоковольтных линий электропередач, принадлежащих ПАО «МРСК Волга». Это противоречит закону, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд удовлетворил требования районной прокуратуры к ООО «Бетта» о запрете эксплуатации земельного участка под автостоянку.