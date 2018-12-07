Директор школы №5 в Ершове не хотел оплачивать контракт на поставку продуктов
При этом вторая сторона договора исполнила свои обязанности
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Директора МОУ «СОШ №5» в Ершове призвали к административной ответственности за отказ платить по контракту.
- Школа заключила с предпринимателем три договора в январе, марте и апреле на поставку продуктов на общую сумму 150 тыс. рублей. Платить за это заказчик отказался, хотя денег у него было достаточно. При этом бизнесмен выполнил свои обязательства, как полагается, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Постановление УФАС по Саратовской области заставило неплательщика отдать 30 тыс. рублей штрафа и долг за продукты.