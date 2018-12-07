2018-12-07T13:55:35+03:00
Происшествия

Саратовец осужден на шесть лет за 2 кг синтетических наркотиков

Он покупал их в Москве, а продавал в Саратове
Дарья Вострикова
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Саратовец отправится в исправительную колонию строгого режима за оптовую партию «синтетики».

- Установлено, что в октябре 2017 года 34-летний мужчина познакомился со своим дилером в интернете. Злоумышленник приезжал в Московскую область, покупал оптовую партию наркотиков и возвращался. Уже дома он расфасовывал товар, чтобы продавать его на территории региона. За это он получал зарплату на банковскую карту. В январе 2018 года «наркобарона» задержали. На заднем сидении его автомобиля BMW полиция обнаружила 2 кг «синтетики», а у него дома — электронные весы и еще 50 граммов веществ, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил мужчину на шесть лет в тюрьму.

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