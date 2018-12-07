Уволился министр промышленности Саратовской области Андрей Куликов
Обязанности будет выполнять Владимир Белгородский
Исполнять обязанности министра будет Владимир БелгородскийФото: Екатерина Семенова
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Уволен министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Куликов.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Куликов уволен по собственному желанию.
В пресс-службе минпрома уточнили, что министр дорабатывает последний день. С понедельника его обязанности будет исполнять первый заместитель Владимир Белгородский.