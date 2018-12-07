2018-12-07T13:51:37+03:00
Происшествия

Выяснилась причина взрыва автобуса в Балакове

Пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 декабря, на Рабочей улице, 35, Балакова взорвались газовые баллоны в одном из автобусов.

- В минусовую температуру жидкий газ заправили в баллон автобуса вечером на улице и поставили транспорт в гараж. Там есть специальный балонный клапан, через него газ и начал просачиваться. Он накопился, а когда утром машины завели, произошел взрыв, — рассказал предприниматель Анатолий Безбородько, который занимается пассажирскими перевозками в Балакове.

Взорвался только один из автобусов, а еще два загорелось. Кроме того, задело легковую машину.

В результате ЧП пострадало двое мужчин в возрасте 57 и 58 лет. Их госпитализировали в саратовский ожоговый центр.

Предприниматель подчеркнул, что, несмотря на изношенный транспортный парк, причиной взрыва является не неисправное оборудование, а именно проблема с газом.

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