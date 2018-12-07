В строящемся лицее Энгельса отмывают кабинеты и завозят мебель

7 Дек. 13:14 2018-12-07T13:48:10+03:00

Объект должен быть сдан до конца года

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Глава Энгельсского района Александр Стрелюхин провел совещание на строительной площадке музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке.

- Реконструкция здания уже почти завершена — готовы два корпуса. Сюда привезли интерактивные и меловые доски, установлен лингафонный кабинет. Начали устанавливать оборудование специализированных классов — химии и физики. В порядок приводят кабинеты третьего корпуса, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации Энгельсского района Саратовской области.

Сейчас рабочие в две смены занимаются четвертым корпусом лицея.

В течение нескольких дней сюда привезут мебель и оборудование для спортзалов. А к концу недели здесь будут музыкальные инструменты. Напомним, здание реконструировалась по инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.