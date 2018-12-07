Алиментщик из Александрова Гая задолжал сыну более 140 тыс. рублей

7 Дек. 13:10 2018-12-07T13:46:04+03:00

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Житель Александрова Гая признан виновным в неоднократной неуплате алиментов на своего 13-летнего сына.

- Установлено, что 40-летнего отца деньги обязал выплачивать суд. Он уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако пойти на работу и все-таки отдать долг мужчина так и не захотел. С мая по август 2018 года сумма перевалила за 140 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь нерадивому гражданину придется пять месяцев отрабатывать долг перед своим ребенком.

Часть своей зарплаты он будет отдавать государству.