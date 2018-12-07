Алиментщик из Александрова Гая задолжал сыну более 140 тыс. рублей
Мужчина отправится на исправительные работы
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Житель Александрова Гая признан виновным в неоднократной неуплате алиментов на своего 13-летнего сына.
- Установлено, что 40-летнего отца деньги обязал выплачивать суд. Он уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако пойти на работу и все-таки отдать долг мужчина так и не захотел. С мая по август 2018 года сумма перевалила за 140 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Теперь нерадивому гражданину придется пять месяцев отрабатывать долг перед своим ребенком.
Часть своей зарплаты он будет отдавать государству.