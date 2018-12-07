2018-12-07T12:25:50+03:00
Происшествия

Количество коррупционных преступлений в Саратовской области выросло на 19 процентов

Саратовские силовики отчитались о борьбе с коррупцией
Тимур Гадеев
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Рост коррупционных преступлений в Саратовской области в 2018 году отмечают все силовые ведомства.

Сегодня, 7 декабря, состоялась пресс-конференция местных силовиков по итогам 2018 года посвященная международному дню по борьбе с коррупцией.

За 11 месяцев этого года было зафиксировано 408 коррупционных преступлений, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 112 уголовных дел уже передано в суд.

- Средняя сумма взятки составила 153 тыс. рублей, — рассказал журналистам Алексей Потапов, начальник отдела по борьбе с коррупцией управления экономической безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Саратовской области Геннадий Шиханов также отметил, что региональным комитетом было зафиксировано 155 коррупционных преступлений, 69 лиц привлечены к уголовной ответственности, это на 11% больше, чем в прошлом году.

Самой большой взяткой зафиксированной в этом году стали 25 млн рублей, переданных одному из руководителей муниципального района в Саратовской области.

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