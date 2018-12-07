Несколько улиц Ленинского района остались без воды

7 Дек. 12:08 2018-12-07T12:28:01+03:00

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Сегодня, 7 декабря, несколько улиц Ленинского района Саратова остались без воды.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как только будет закончен ремонт водопровода, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Речь идет о квадрате улиц: 1-я Прокатная — 2-я Прокатная —Измайлова —Безымянная. А также по адресам: улица Шехурдина 32–36а, Куприянова, Приовражная, Центральная, проспект Строителей 4а, 6а.