2018-12-07T12:28:01+03:00
Общество

Несколько улиц Ленинского района остались без воды

Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 декабря, несколько улиц Ленинского района Саратова остались без воды.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как только будет закончен ремонт водопровода, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Речь идет о квадрате улиц: 1-я Прокатная — 2-я Прокатная —Измайлова —Безымянная. А также по адресам: улица Шехурдина 32–36а, Куприянова, Приовражная, Центральная, проспект Строителей 4а, 6а.

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