Между районами Саратовской области разыгрывают 100 млн рублей за лучшую экономию энергии

7 Дек. 11:41 2018-12-07T12:07:56+03:00

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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин на сегодняшней пресс-конференции рассказал о модернизации теплового комплекса региона.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», по словам министра, за последние шесть лет в области модернизировано 250 котельных и еще построено более 200 новых.

- 40 тыс. человек перешли на индивидуальные генераторы и имеют надежное тепло. Ряд районов полностью ушли от центрального отопления: и многоэтажки, и социальные учреждения. Мы крайне заинтересованы в новых, дополнительных инвесторах. Все для работы инвестпроектов есть, губернатор дал поручение привлекать новые внебюджетные источники, — рассказал министр.

Он также сообщил о состязании между районами.

- Чтобы стимулировать районы, между ними разыгрывают 100 млн рублей за самую активную работу по энергоэффективности. Планируем просить депутатов облдумы увеличить сумму, поскольку очень быстро эти деньги возвращаются в бюджет в виде экономии, — рассказал Дмитрий Тепин.

Кроме того, министр призвал граждан быть активнее. Это позволит влиять на управляющие компании, чтобы модернизировать и тепловые пункты и электросети.

- То оборудование, которое сегодня ставится, экономит до 60% ресурсов, а значит, и оплаты за них. Если надо, обращайтесь в минстрой, мы проконсультируем по поводу надежности компаний, — пообещал он.

Владимир Федечкин, руководитель ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области», заявил, что с 2013 года начал развиваться рынок энергосервисных контрактов.

- В 2016 году мы привлекли 40 млн рублей и модернизировали 35 объектов, а в этом году уже в 80 объектов вложено 325 млн рублей, — сообщил он.