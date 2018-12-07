2018-12-07T12:07:56+03:00
Недвижимость

Между районами Саратовской области разыгрывают 100 млн рублей за лучшую экономию энергии

Это сделано для повышения энергоэффективности
Александр Уриевский
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин на сегодняшней пресс-конференции рассказал о модернизации теплового комплекса региона.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», по словам министра, за последние шесть лет в области модернизировано 250 котельных и еще построено более 200 новых.

- 40 тыс. человек перешли на индивидуальные генераторы и имеют надежное тепло. Ряд районов полностью ушли от центрального отопления: и многоэтажки, и социальные учреждения. Мы крайне заинтересованы в новых, дополнительных инвесторах. Все для работы инвестпроектов есть, губернатор дал поручение привлекать новые внебюджетные источники, — рассказал министр.

Он также сообщил о состязании между районами.

- Чтобы стимулировать районы, между ними разыгрывают 100 млн рублей за самую активную работу по энергоэффективности. Планируем просить депутатов облдумы увеличить сумму, поскольку очень быстро эти деньги возвращаются в бюджет в виде экономии, — рассказал Дмитрий Тепин.

Кроме того, министр призвал граждан быть активнее. Это позволит влиять на управляющие компании, чтобы модернизировать и тепловые пункты и электросети.

- То оборудование, которое сегодня ставится, экономит до 60% ресурсов, а значит, и оплаты за них. Если надо, обращайтесь в минстрой, мы проконсультируем по поводу надежности компаний, — пообещал он.

Владимир Федечкин, руководитель ГАУ «Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области», заявил, что с 2013 года начал развиваться рынок энергосервисных контрактов.

- В 2016 году мы привлекли 40 млн рублей и модернизировали 35 объектов, а в этом году уже в 80 объектов вложено 325 млн рублей, — сообщил он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СГЮА организовала всероссийскую конференцию первокурсников
В Мирном переулке столкнулись две иномарки
Депутаты Госдумы не смогли прийти на совещание по обманутым дольщикам в Саратове
В 2019 году в Зональном построят канализационную станцию
В Пугачеве почтили память героя России Виктора Тюрикова
Команда СГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию
Саратовцы заняли первые места на Кубке России по кикбоксингу
Саратовский гордеп встретился с горожанами в школе №95
Более 2000 саратовцев написали юридический диктант в СГЮА
В Ленинском районе снесут стоянку на Молодежном проезде
Володин лидирует в рейтинге одобрения населением депутатов ГД от Саратовской области
Сегодня ночью перекроют Большую Казачью улицу
Директор школы №5 в Ершове не хотел оплачивать контракт на поставку продуктов
Саратовец осужден на шесть лет за 2 кг синтетических наркотиков
Уволился министр промышленности Саратовской области Андрей Куликов
Выяснилась причина взрыва автобуса в Балакове
В строящемся лицее Энгельса отмывают кабинеты и завозят мебель
Алиментщик из Александрова Гая задолжал сыну более 140 тыс. рублей
Саратовские гордепы встретились со студентами-аграриями
Без воды остались две улицы Заводского района
Возле Сенного рынка снесли мини-магазин
Количество коррупционных преступлений в Саратовской области выросло на 19 процентов
Несколько улиц Ленинского района остались без воды
В Заводском районе снесли незаконную стоянку
Саратовские гордепы обсудили с жителями Ленинского района вопросы ЖКХ
В Саратове пройдет «Карнавал магии»
Панков: Партия перестала слушать и слышать простых людей