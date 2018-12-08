2018-12-08T11:02:56+03:00
Общество

Саратовский гордеп встретилась с жителями поселка Северный

Сызранцева озвучила горожанам адрес и телефон своей приемной, пообещав помощь всем обратившимся
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В школе №46 4 декабря состоялась встреча депутата Саратовской гордумы Александры Сызранцевой с жителями поселка Северный. В мероприятии также участвовали представители администрации района, сотрудники прокуратуры, управляющих компаний и другие.

Основная проблема микрорайона — отсутствие тротуаров и фонарей на Черниговской улице. Также горожане попросили установить дополнительные контейнеры для отходов и заасфальтировать двор дома №8 по Ипподромной, а также спилить деревья рядом с детской площадкой.

Одной из важных тем встречи стала установка дорожного знака, ограничивающего скорость машин до 20 км/ч для безопасности пешеходов.

Депутат рассказала жителям о законотворческих инициативах и нормативных правовых актах Саратовской гордумы, озвучила им адрес и телефон своей приемной, пообещав, что всем обратившимся окажет помощь.

Все вопросы, озвученные на встрече, находятся на контроле районной администрации и депутатского корпуса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера