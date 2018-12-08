2018-12-08T11:02:56+03:00
Общество

Саратовский гордеп встретилась с жителями поселка Северный

Сызранцева озвучила горожанам адрес и телефон своей приемной, пообещав помощь всем обратившимся
Ольга Муравлёва
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В школе №46 4 декабря состоялась встреча депутата Саратовской гордумы Александры Сызранцевой с жителями поселка Северный. В мероприятии также участвовали представители администрации района, сотрудники прокуратуры, управляющих компаний и другие.

Основная проблема микрорайона — отсутствие тротуаров и фонарей на Черниговской улице. Также горожане попросили установить дополнительные контейнеры для отходов и заасфальтировать двор дома №8 по Ипподромной, а также спилить деревья рядом с детской площадкой.

Одной из важных тем встречи стала установка дорожного знака, ограничивающего скорость машин до 20 км/ч для безопасности пешеходов.

Депутат рассказала жителям о законотворческих инициативах и нормативных правовых актах Саратовской гордумы, озвучила им адрес и телефон своей приемной, пообещав, что всем обратившимся окажет помощь.

Все вопросы, озвученные на встрече, находятся на контроле районной администрации и депутатского корпуса.

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