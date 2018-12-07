2018-12-07T11:38:58+03:00
Общество

В Саратове пройдет «Карнавал магии»

Зрители увидят выступление Московского театра иллюзии
Екатерина Семенова
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В Саратове 8 и 9 декабря пройдут гастроли единственного в мире Московского театра иллюзии «Карнавал магии».

- Это Карнавал чудес! Здесь царит театр масок, необычности и неповторимости, создавая магию красоты. Вы увидите иллюзионы великих чародеев XX века – Кио, Гудини, Соркара и Копперфильда в авторской интерпретации театра и авторские иллюзионные номера. Вы будете свидетелями, как в никуда исчезает красавица на ваших глазах, а человек парит в воздухе, как птица. Мгновение - и девушка спит и летает на свечах. Необычные трюки, волшебные танцы, иллюзионные номера с обезьянами, собаками, голубями и попугаями, магическая иллюзия и иллюзия воды и огня закружат вас в яркой карусели магии. Разделение человека и трансформация, прокалывание лампами и загадочные иллюзионы, комические номера, вызывающие хохот в зале и многое другое в карнавальном празднике чудес, где музыка, танец, свет, фейерверки и, конечно, юмор создают праздник молодости и красоты!

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А что могут делать руки артистов театра! В отличие от мошенника, иллюзионист всегда честен. Он может показать ловкость рук только с помощью своего мастерства. Чем оно выше, тем артист интереснее для зрителя.

Красочные костюмы, яркое световое и звуковое оформление - всё выполнено в лучших традициях Московского театра Иллюзии.

На Карнавале магии детей и их родителей, бабушек и дедушек, ждет вихрь волшебства праздника детства, красоты и волшебного настроения! — уверяют организаторы мероприятия.

Продолжительность спектакля один час 40 минут. Возрастное ограничение для зрителей — от трех лет.

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Автор идеи и главный режиссер, художественный руководитель театра Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, почетный деятель искусств Москвы Анатолий Ляшенко.

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