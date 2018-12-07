2018-12-07T10:46:44+03:00
Происшествия

Экс-главу Петровского района осудили на четыре года за мошенничество

Он за три года выплатил себе по поддельным бумагам свыше 1,3 млн рублей
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области осудили бывшего главу Петровского района Сергея Горячева. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями. За служебный подлог его также хотели наказать, но срок давности привлечения успел истечь.

- В 2013 и 2014 годах мужчина сам написал и подписался под решениями Петровского районного собрания. Документы содержали ложные сведения о ежемесячных выплатах самому себе, хотя депутаты собрания такого постановления не принимали. В период с 2013 по 2016 годы сотрудники местной администрации по этим бумагам выплатили Горячеву свыше 1,3 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Кроме того, он установил ежемесячные денежные выплаты лицам, замещающим секретаря Петровского райсобрания. Им сотрудники администрации дали 800 тыс. рублей.

Таким образом, действия главы повлекли за собой ущерб району на сумму свыше 2 млн рублей.

Стоит отметить, что на предварительном следствии злоумышленник не признавал свою вину. Однако в суде сознался.

Сергея Горячева лишили свободы условно на четыре года с аналогичным испытательным сроком. Ему также запретили заниматься управленческой деятельностью на два года.

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