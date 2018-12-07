2018-12-07T10:26:21+03:00
Недвижимость

Жилой дом у аэропорта в Саратове признан аварийным

В здании расположены 92 квартиры
Ольга Муравлёва
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В Саратове дом №2 по улице Аэропорт признали аварийным. В доме расположены 92 квартиры. Это случилось после обследования от прокуратуры Кировского района, Госжилинспекции, Центра гигиены и эпидемиологии области, а также сотрудники МЧС.

- Эксперты заключили, что состояние здания не соответствует требованиями СанПиН, противопожарным правилам. Однако должностные лица из городской администрации не инициировали признание дома аварийным. Жители аварийки из-за этого не могли переселиться, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обязать мэрию признать здание аварийным. Суд встал на сторону прокуратуры и теперь дом подлежит сносу, а жильцы имеют право участвовать в программах по переселению граждан.

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