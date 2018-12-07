Снегопад в Саратове: ГИБДД просит водителей не испытывать судьбу

7 Дек. 10:15 2018-12-07T10:29:27+03:00

За несколько часов в городе случилось 36 ДТП

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ГИБДД Саратова выступила с обращением к водителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, это связано с неблагоприятными погодными условиями.

- Водители, будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, не соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП, — отметили в ведомстве.

По информации ГИБДД, с полуночи и до настоящего момента в Саратове случилось 36 аварий.

Также водителей просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не создавать помех при уборке снега. Неопытных автомобилистов просят пересесть на общественный транспорт.

- Во избежание несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми, просим владельцев транспортных средств не испытывать судьбу и не отправляться без острой необходимости в дальние поездки, — отметили в ГИБДД.

Также внимательными и осторожными на дорогах просят быть пешеходов.