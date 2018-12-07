На саратовской трассе столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-07T09:55:12+03:00

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Вчера днем, 6 декабря, на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград в Энгельсском районе столкнулись две иномарки.

- В 16:30 44-летняя женщина за рулем Renault, по предварительным данным, превысила скорость и врезалась в Ford, который ехал в том же направлении. Второй машиной управлял 29-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Виновницу аварии увезли в больницу, но после отпустили.