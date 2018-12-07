Живодер из Красного Кута заплатит 15 тыс. рублей за убитого пса
В Красном Куте вынесен приговор по делу о жестоком обращении с животными.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 37-летнего мужчину признали виновным в жестоком убийстве собаки.
Во время расследования было установлено, что рано утром 7 июля мужчина разозлился на лай чужого пса. Он вышел на улицу, поймал животное, схватил за задние лапы и с размаху ударил головой о стену здания.
Гражданин признал вину и был приговорен к восьми месяцам ограничения свободы. В частности, ему запрещено выходить из дома по ночам, выезжать из района, посещать развлекательные мероприятия и т. д.
Кроме того, он заплатит хозяйке убитой собаки 15 тыс. рублей.