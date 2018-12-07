2018-12-07T09:43:17+03:00
Происшествия

В Саратове вор украл сумку у женщины на остановке

Похитителя нашли в этот же день
Ольга Муравлёва
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В полицию Саратова вчера вечером, 6 декабря, обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что в этот же день, около трех часов дня, находясь на остановке «Площадь Ленина» в Ленинском районе обнаружила пропажу своей сумки.

- Внутри нее был телефон iPhone, 2 тыс. рублей и банковская карта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД.

Полицейские нашли похитителя аксессуара у дома №1 по Вольскому тракту. Им оказался 22-летний безработный парень, ранее привлекавшийся за угон.

Злоумышленник признался в преступлении и отдал сумку. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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