Главный офис Фонда капремонта в Саратове перестанет принимать жителей

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-07T09:24:04+03:00

Горожане смогут пойти в офисы на проспектах Строителей и Энтузиастов

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Саратовцы не смогут обратиться в главный офис Фонда капитального ремонта.

Как сообщили «КП-Саратов» в Фонде, с 17 декабря там прекращается прием жителей.

Вместо этого граждане смогут обратиться по адресам: проспект Строителей, 6 и проспект Энтузиастов, 40, литер А с понедельника по среду с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Кроме того, работает телефон (8452) 65-09-00 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.