Снегопад в Саратове вызвал серьезные пробки

7 Дек. 08:51 2018-12-07T09:22:22+03:00

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Сегодня, 7 декабря, на улицы города, как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, вышло 135 единиц спецтехники и 166 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

За минувшие сутки было вывезено 2,4 тыс. кубометров снега и наледи, израсходована 831 тонна песко-соляной смеси и 165 тонн реагентов.

Администрация города призывает не оставлять личный автотранспорт в непредназначенных для парковки местах, а также там, где ведется очистка дорог от снега и размещены соответствующие знаки.

Утром в Саратове прошедший снегопад спровоцировал многочисленные пробки и заторы. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в час пик дорожная ситуация оценивалась как сложная, в девять баллов из максимальных десяти.