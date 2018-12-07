Снегопад в Саратове вызвал серьезные пробки

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-07T08:51:57+03:00

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Сегодня, 7 декабря, на улицы города, как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, вышло 135 единиц спецтехники и 166 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

За минувшие сутки было вывезено 2,4 тыс. куб. м снега и наледи, израсходовано 831 т песко-соляной смеси и 165 т реагентов.

Администрация города призывает не оставлять личный автотранспорт в непредназначенных для парковки местах, а также там, где ведется очистка дорог от снега и размещены соответствующие знаки.

Утром в Саратове прошедший снегопад спровоцировал многочисленные пробки и заторы. Согласно сервису Яндекс.Пробки в час-пик дорожная ситуация оценивался как сложная, в 9 баллов из максимальных 10.