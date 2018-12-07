В Саратове мужчина успел выпить украденный кофе
Раньше он уже был судим за кражу
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Полиция раскрыла кражу кофе в Октябрьском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 15 ноября в магазине на Шевченко, 33/45.
По словам директора магазина, неизвестный похитил кофе на сумму 2 529,18 рубля.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 6 декабря задержан подозреваемый — 28-летний ранее судимый за кражу. Он рассказал, что уже выпил весь похищенный кофе.