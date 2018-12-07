В Саратове мужчина успел выпить украденный кофе

7 Дек. 08:19 2018-12-07T09:11:35+03:00

Раньше он уже был судим за кражу

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Полиция раскрыла кражу кофе в Октябрьском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено 15 ноября в магазине на Шевченко, 33/45.

По словам директора торговой точки, неизвестный похитил кофе на сумму 2 529 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан 6 декабря — это 28-летний ранее судимый за кражу. Он рассказал, что уже выпил весь похищенный кофе.