В Саратове Volkswagen врезался в Mercedes [фото]

7 Дек. 08:18 2018-12-07T09:08:45+03:00

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Сегодня в полночь, 7 декабря, на улице Чернышевского в Саратове автомобиль Volkswagen на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Mercedes.

- Напротив дома №66 30-летний водитель мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, в пути следования не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 25-летнего водителя, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель Volkswagen госпитализирован. Обстоятельства выясняются.