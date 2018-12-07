В Саратове Volkswagen врезался в Mercedes [фото]

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-07T08:18:26+03:00

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Сегодня в полночь на улице Чернышевского, автомобиль Volkswagen на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Mercedes.

- Около 00:00, напротив дома 66 по улице Чернышевского, 30-летний водитель мужчина управляя автомобилем Volkswagen, в пути следования не справился с управлением, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes, под управлением 25-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП, водитель Volkswagen госпитализирован. Обстоятельства выясняются.