В Энгельсе ревнивый мужчина до смерти забил сожительницу
В Энгельсе предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, 45-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено утром 3 декабря.
По предварительной версии, мужчина поссорился со своей 52-летней сожительницей. Ему не понравилось, что она общается с бывшим гражданским мужем. В приступе ревности он избил женщину руками по голове, шее и телу, а после того, как та перестала подавать признаки жизни, сбежал.
Труп нашла соседка, которая увидела незапертую дверь в квартиру и зашла.
Причиной смерти названа тупая сочетанная травма.
Мужчина был задержан и признал свою вину. Как отмечают следователи, раньше он уже был судим.