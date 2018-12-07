В Энгельсе ревнивый мужчина до смерти забил сожительницу

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-07T09:01:53+03:00

Ему не нравилось, что она общается с бывшим

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В Энгельсе предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, 45-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено утром 3 декабря.

По предварительной версии, мужчина поссорился со своей 52-летней сожительницей. Ему не понравилось, что она общается с бывшим гражданским мужем. В приступе ревности он избил женщину руками по голове, шее и телу, а после того, как та перестала подавать признаки жизни, сбежал.

Труп нашла соседка, которая увидела незапертую дверь в квартиру и зашла.

Причиной смерти названа тупая сочетанная травма.

Мужчина был задержан и признал свою вину. Как отмечают следователи, раньше он уже был судим.