2018-12-07T08:57:09+03:00
Происшествия

Пожар из-за взорвавшегося автобуса в Балакове потушен

Двое пострадавших получили ожоги средней степени
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали, сегодня, 7 декабря, в гараже предприятия на улице Рабочая в Балакове прозвучал взрыв, от которого в буквальном смысле снесло часть крыши сооружения.

По словам очевидцев, от волны сотряслась соседняя пятиэтажка.

- Площадь пожара 100 кв. м, тушили пять автоцистерн. Двое пострадавших — рабочие предприятия — находились в момент ЧП в гараже вдвоем. С ожогами средней степени они госпитализированы в больницу еще до приезда наших подразделений, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В 07:00 пожар был локализован, в 08:39 — ликвидирован.

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