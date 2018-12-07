Пожар из-за взорвавшегося автобуса в Балакове потушен
Двое пострадавших получили ожоги средней степени
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Как мы уже сообщали, сегодня, 7 декабря, в гараже предприятия на улице Рабочая в Балакове прозвучал взрыв, от которого в буквальном смысле снесло часть крыши сооружения.
По словам очевидцев, от волны сотряслась соседняя пятиэтажка.
- Площадь пожара 100 кв. м, тушили пять автоцистерн. Двое пострадавших — рабочие предприятия — находились в момент ЧП в гараже вдвоем. С ожогами средней степени они госпитализированы в больницу еще до приезда наших подразделений, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
В 07:00 пожар был локализован, в 08:39 — ликвидирован.