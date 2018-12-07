В Балакове взорвался автобус

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-07T08:50:10+03:00

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Сегодня, 7 декабря, в 6:05 в одном из гаражей на улице Рабочая в Балакове предположительно взорвался газовый баллон автобуса.

- Сначала раздался хлопок, от которого частично обрушилась крыша сооружения, а затем загорелся автобус. От взрыва наша пятиэтажка вся задрожала. На место происшествия тут же приехала «скорая», пожарные и спасатели, — рассказали «КП-Саратов» очевидцы инцидента.

Как выяснилось, служебный автобус принадлежал фирме «Сельхозтехника». В результате возгорания двое мужчин с ожогами госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются. Тушение пожара в эти минуты продолжается.