2018-12-09T12:20:40+03:00
Общество

В Саратовской области востребованы инженеры и строители

А еще вахтеры, грузчики и дворники
Дарья Вострикова
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Рынок вакансий Саратовской области предлагает 24,1 тыс. вакансий. Более половины из них о найме рабочих, в основном — строителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, также востребованными остаются слесари, водители, продавцы и кассиры. А еще сторожа, вахтеры, грузчики, дворники и уборщики.

Немногим менее половины вакансий приходится на инженеров. Это проектировщики, конструкторы и технологи.

Кроме того, региону требуются врачи, бухгалтеры, воспитатели и парикмахеры.

Высокую зарплату получают руководители, высококвалифицированные рабочие и врачи-специалисты.

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