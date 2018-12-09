В Саратовской области востребованы инженеры и строители

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-09T12:20:40+03:00

А еще вахтеры, грузчики и дворники

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Рынок вакансий Саратовской области предлагает 24,1 тыс. вакансий. Более половины из них о найме рабочих, в основном — строителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, также востребованными остаются слесари, водители, продавцы и кассиры. А еще сторожа, вахтеры, грузчики, дворники и уборщики.

Немногим менее половины вакансий приходится на инженеров. Это проектировщики, конструкторы и технологи.

Кроме того, региону требуются врачи, бухгалтеры, воспитатели и парикмахеры.

Высокую зарплату получают руководители, высококвалифицированные рабочие и врачи-специалисты.