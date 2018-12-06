2018-12-06T17:00:29+03:00
Общество

Ночью улицы Саратова будут убирать 112 единиц спецтехники

И несколько десятков рабочих
Дарья Вострикова
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Сегодня ночью, 6 декабря, улицы Саратова от снега и наледи будут убирать 112 единиц спецтехники.

О количестве сотрудников МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства» сегодня в мэрии не стали говорить, обобщив численность до нескольких десятков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, водителей просят не ставить машины в местах, не предназначенных для парковки, а также там, где есть знаки, которые сообщают об очистке от снега. Это будет затруднять уборку улиц.

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