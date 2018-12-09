В Саратове появятся новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-09T16:33:12+03:00

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Во время заседания комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова решили установить на дорогах города новые знаки на дорогах.

- На улице Степана Разина от Посадского до Зарубина поставят знаки «Остановка запрещена» и «Вид транспортного средства» (автобус). На Гвардейской улице расположат знак «Ограничение максимальной скорости» по дороге в сторону теннисного корта «Кристалл». Такой же знак установят на Ново-Астраханском шоссе от Большой Лесопарковой до Крымской, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также по обращению гордепа Олега Комарова на участке Технической улицы от проспекта 50 лет Октября до Вишневой поставят знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Дети».

Нельзя будет поворачивать с Советской на Рахова, там будет знак «Движение прямо». К тому же на 1-м Магнитном проезде расположатся знаки «Дети» и «Ограничение максимальной скорости».