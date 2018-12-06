Упаковки от подарков могут принести в Саратовскую область опасную заразу
Саратовский областной Россельхознадзор предупреждает о карантинном вредителе, который может попасть в область через ветки рождественских деревьев и древесные упаковки.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о сосновой стволовой нематоде. Это червяки, которые проникают под кору и уже через неделю вызывают смерть зеленых насаждений.
Вредитель обнаружен в КНР, Южной Корее, США, Канаде, Мексике, Западной Европе. Его запрещено ввозить в Россию.
Однако переносчиком заразы могут быть ящики, коробки, упаковки и поддоны, которые поступают из других стран.
Областной Россельхознадзор напоминает, что обнаружив вредителя, нужно сообщить им об этом.
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