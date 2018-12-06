2018-12-06T16:35:30+03:00
Общество

Прокуратура проверит мать из Балакова, которая вынесла ребенка на балкон

Возможно, к женщине примут меры
Дарья Вострикова
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Балаковская прокуратура проверит, что происходит в семье 22-летней местной жительницы, которая в октябре вынесла свою трехмесячную дочку на балкон.

- Предварительно установлено, что женщина сделала это после ссоры со своим мужем. Информация о происшествии появилась на сайте одного из региональных СМИ, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Стражи порядка выясняют, в каких условиях живет ребенок и занимается ли воспитанием его мать. Такое поручение им дало региональное ведомство.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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