Прокуратура проверит мать из Балакова, которая вынесла ребенка на балкон
Возможно, к женщине примут меры
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Балаковская прокуратура проверит, что происходит в семье 22-летней местной жительницы, которая в октябре вынесла свою трехмесячную дочку на балкон.
- Предварительно установлено, что женщина сделала это после ссоры со своим мужем. Информация о происшествии появилась на сайте одного из региональных СМИ, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Стражи порядка выясняют, в каких условиях живет ребенок и занимается ли воспитанием его мать. Такое поручение им дало региональное ведомство.
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.