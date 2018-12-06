2018-12-06T16:33:58+03:00
Происшествия

В Саратове 79-летнюю пассажирку троллейбуса госпитализировали после падения

Обстоятельства происшествия выясняются
Тимур Гадеев
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Сегодня 79-летнюю пассажирку госпитализировали после падения в троллейбусе.

- В 12:05 напротив дома №11 по улице Соборная площадь 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом маршрута №2 во время поездки допустила падение 79-летней пассажирки, — рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

По предварительным данным, пожилая гражданка не держалась за поручни. В результате падения ей стало плохо, пришлось госпитализировать. Обстоятельства происшествия выясняются.

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