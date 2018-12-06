2018-12-06T15:36:25+03:00
Происшествия

Следователи разбираются в причинах гибели близнецов на пожаре в Тарханах

Проводится доследственная проверка
Ольга Муравлёва
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Cледователи из Базарного Карабулака проводят доследственную проверку по факту гибели на пожаре в Тарханах двух детей трех лет. В инциденте разбираются наиболее опытные следователи СК.

Напомним, пожар случился сегодня, 6 декабря, около 12 часов дня. Родители трехлетних близнецов вышли покормить кроликов, а потом заметили возгорание.

- Взрослые были во дворе не более 20 минут, когда начали идти клубы дыма. Они бросились в дом за детьми, но в помещении не было ничего видно из-за задымления и самостоятельно ребят было не вытащить. Тогда родители вызвали пожарную службу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Сейчас следователи проводят осмотр пепелища и устанавливают все обстоятельства трагедии. Судмедэкспертиза выяснит причину смерти детей, а пожарно-техническая — из-за чего возник огонь.

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