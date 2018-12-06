ООО «КВС» меняет трубы на Ипподромной улице Саратова

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-06T14:58:14+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступило к перекладке аварийного водопровода по Ипподромной улице в рамках инвестиционной программы. Работы идут в районе базы Жилпромстрой от Шехурдина до Плодородной.

- Этот трубопровод является основной магистралью, от которой идет водоснабжение по проспекту Строителей и в Северном поселке с населением более 15 тыс. человек. Коммуникации проложены в 1971 году и уже исчерпали себя. За последние два года коммунальщики устранили более 20 повреждений, что негативно сказывается на бесперебойности водоснабжения жителей микрорайона, — сообщили «КП-Саратов» в компании.

В результате работ в эксплуатацию будет введен трубопровод протяженностью 341 м. Он состоит из материалов, срок службы которых не менее 50 лет.

Поэтапное обновление водосетей позволит снизить аварийность и перебои.

Напомним, ранее ООО «КВС» переложило водопровод по Ипподромной от Шехурдина до школы №46 протяженностью 743 м.