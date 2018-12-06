Саратовцев приглашают поучаствовать в конкурсе по улучшению России
Саратовцев приглашают принять участие в отборе программы «Молодежные посланники ЦУР России».
ЦУР — это 17 целей устойчивого развития, которые преобразуют наш мир. В их число входит гендерное равенство, отсутствие голода и нищеты, борьба с изменениями климата.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, в России эта программа появилась в 2017 году.
Каждый год отбираются 17 молодых посланников ЦУР России. Чтобы стать одним из них, нужно в течение года продвигать цели ЦУР в молодежной среде, рассказывать о глобальных проблемах и о том, как решить их в своей стране, а также привлекать к этому своих сверстников. Заявку нужно подать до 10 декабря.
Участником может стать человек в возрасте от 18 до 30 лет, который проживает в России, имеет навыки ведения блога, является молодежным лидером, приверженцем принципов и ценностей ООН.
Это общественный некоммерческий проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, реализуемый при поддержке МИД России, Информационного центра ООН в Москве, МГИМО МИД России и Ассоциация молодежных медиа.