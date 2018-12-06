Радаев вручил дипломы выпускникам Школы молодых управленцев Саратовской области
На торжественном мероприятии, посвященном завершению проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» за 2018 год, состоялась церемония вручения дипломов выпускникам.
Губернатор поздравил участников проекта с выпуском из Школы молодых управленцев.
- Казалось бы, еще вчера мы загорелись идеей создать на базе наших ведущих вузов обучающий центр, а уже сегодня оцениваем ваши проекты, видим перспективы их практического воплощения. Это еще раз подтверждает, что темп современной жизни требует быстрого исполнения задач, а персональные возможности каждого, объединенные общими целями и подкрепленные опытом наставников, дают эффективный результат, — заявил Валерий Радаев.
По словам главы региона, все 100 слушателей школы в своих проектах ориентировались на конкретную территорию, на запросы населения, и, что особенно важно — это не виртуальные проекты, а четко просчитанные бизнес-планы, в которых учтены все составляющие — от ресурсов до прогнозного результата.
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Участники мероприятия отмечали, что проекты, которые разработали слушатели школы, очень патриотичны в своих целях, так как направлены на благополучие жителей области.
- Новый кадровый резерв нужен, прежде всего, во властных структурах — в муниципальных и региональных. Для нас важно, чтобы в правительстве появлялись молодые люди, амбициозные и хорошо подготовленные. Главное, что мы достигли — помогли раскрыться нашим будущим талантливым коллегам. Теперь их выбор — где применять свои знания. Но где бы вы ни работали в дальнейшем, уверен, это будет труд на благо Саратовской области, — сказал глава региона, обращаясь к выпускникам.
Выпускница Школы молодых управленцев Анна Спиваковская поблагодарила губернатора за его инициативу.
- Проект успешно состоялся, даже жалко, что он закончился в этом году. За время обучения в школе мы получили новые возможности и знания. Благодаря нашим преподавателям, а также сотрудникам министерств мы узнали много нового. Надеемся, что это не конец, а начало наших проектов, — сказала она.
Глава Самойловского района Михаил Мельников отметил, что проект позволяет выявить молодых талантливых людей.
- На местном уровне власти, к сожалению, почти везде наблюдается дефицит кадров, особенно не хватает молодых, перспективных специалистов. Талантливые люди, которых выявил проект, во многом помогут решить этот вопрос, — сказал он.
- У выпускников Школы молодых управленцев есть перспективы, отличный уровень подготовки, хорошие амбиции. Разработанные проекты говорят о том, что саратовцы сами отлично знают, что нужно сделать для своей малой Родины, и не боятся предлагать решения. Мы должны двигаться вперед, чтобы вместе сделать Саратов городом, где хочется жить, — отметил Губернатор.
Валерий Радаев предложил, чтобы один из выпускников Школы молодых управленцев стал его советником по молодежным вопросам.
Он также вручил благодарственные письма представителям образовательных организаций за активное участие в реализации проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».
Выпускникам Школы были вручены сертификаты участника проекта и дипломы о профессиональной переподготовке.
По словам главы региона, проект «Школа молодых управленцев» будет продолжен в 2019 году.