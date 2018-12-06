Радаев вручил дипломы выпускникам Школы молодых управленцев Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-06T14:44:03+03:00

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На торжественном мероприятии, посвященном завершению проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» за 2018 год, состоялась церемония вручения дипломов выпускникам.

Губернатор поздравил участников проекта с выпуском из Школы молодых управленцев.

- Казалось бы, еще вчера мы загорелись идеей создать на базе наших ведущих вузов обучающий центр, а уже сегодня оцениваем ваши проекты, видим перспективы их практического воплощения. Это еще раз подтверждает, что темп современной жизни требует быстрого исполнения задач, а персональные возможности каждого, объединенные общими целями и подкрепленные опытом наставников, дают эффективный результат, — заявил Валерий Радаев.

По словам главы региона, все 100 слушателей школы в своих проектах ориентировались на конкретную территорию, на запросы населения, и, что особенно важно — это не виртуальные проекты, а четко просчитанные бизнес-планы, в которых учтены все составляющие — от ресурсов до прогнозного результата.

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Участники мероприятия отмечали, что проекты, которые разработали слушатели школы, очень патриотичны в своих целях, так как направлены на благополучие жителей области.

- Новый кадровый резерв нужен, прежде всего, во властных структурах — в муниципальных и региональных. Для нас важно, чтобы в правительстве появлялись молодые люди, амбициозные и хорошо подготовленные. Главное, что мы достигли — помогли раскрыться нашим будущим талантливым коллегам. Теперь их выбор — где применять свои знания. Но где бы вы ни работали в дальнейшем, уверен, это будет труд на благо Саратовской области, — сказал глава региона, обращаясь к выпускникам.

Выпускница Школы молодых управленцев Анна Спиваковская поблагодарила губернатора за его инициативу.

- Проект успешно состоялся, даже жалко, что он закончился в этом году. За время обучения в школе мы получили новые возможности и знания. Благодаря нашим преподавателям, а также сотрудникам министерств мы узнали много нового. Надеемся, что это не конец, а начало наших проектов, — сказала она.

Глава Самойловского района Михаил Мельников отметил, что проект позволяет выявить молодых талантливых людей.

- На местном уровне власти, к сожалению, почти везде наблюдается дефицит кадров, особенно не хватает молодых, перспективных специалистов. Талантливые люди, которых выявил проект, во многом помогут решить этот вопрос, — сказал он.

- У выпускников Школы молодых управленцев есть перспективы, отличный уровень подготовки, хорошие амбиции. Разработанные проекты говорят о том, что саратовцы сами отлично знают, что нужно сделать для своей малой Родины, и не боятся предлагать решения. Мы должны двигаться вперед, чтобы вместе сделать Саратов городом, где хочется жить, — отметил Губернатор.

Валерий Радаев предложил, чтобы один из выпускников Школы молодых управленцев стал его советником по молодежным вопросам.

Он также вручил благодарственные письма представителям образовательных организаций за активное участие в реализации проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

Выпускникам Школы были вручены сертификаты участника проекта и дипломы о профессиональной переподготовке.

По словам главы региона, проект «Школа молодых управленцев» будет продолжен в 2019 году.